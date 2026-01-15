Meteo Italia piogge in aumento e aria mite | la settimana giorno per giorno

L’andamento meteorologico in Italia prevede un aumento delle piogge e un clima più mite nei prossimi giorni. La settimana si caratterizza per un graduale peggioramento, con piogge e neve sulle Alpi e un’instabilità che coinvolge anche le zone ioniche e il Nord Ovest. Questi cambiamenti climatici accompagneranno le giornate fino all’inizio della prossima settimana, offrendo condizioni variabili e temperature in lieve aumento.

Roma - Peggioramento graduale con piogge e neve sulle Alpi, coinvolte zone ioniche e Nord Ovest, clima più mite e instabile fino all’inizio della prossima settimana. La tendenza meteo settimanale mostra un progressivo aumento dell’instabilità a partire da venerdì, con piogge in estensione al Nord Ovest e sui settori ionici, mentre masse d’aria mite continueranno a interessare gran parte del Paese. Già giovedì il cielo si presenterà spesso nuvoloso sulle regioni settentrionali e lungo le fasce tirreniche, con fenomeni sporadici e di debole intensità. Nel dettaglio, giovedì 15 gennaio al Nord prevarranno nubi diffuse, con qualche pioggia debole tra Lombardia e Liguria, più probabile tra pomeriggio e sera, mentre le Alpi godranno di schiarite. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, piogge in aumento e aria mite: la settimana giorno per giorno Leggi anche: Capodanno con freddo e neve, colata di aria artica sull’Italia: quando e dove. Le previsioni meteo giorno per giorno Leggi anche: Meteo Italia dal 27 ottobre – 2 novembre 2025: stabile a inizio settimana, piogge al Nord e sul Tirreno tra giovedì e venerdì, più mite al Sud La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gelo agli sgoccioli, l'inverno vira verso temperature più miti (ma con la pioggia). E in quota torna la neve; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Temperature alte e meno piogge: entro la fine del secolo l’Italia subirà ancora più eventi meteo estremi; Meteo, addio al freddo ma torna la pioggia, le previsioni dell’esperto: “Possibili fenomeni intensi”. Meteo – Piogge e temporali in arrivo nei prossimi giorni in Italia, ma soltanto su alcune regioni. Ecco dove - Nuovo peggioramento in visto sull'Italia con l'alta pressione che si allontana verso est, attese piogge e temporali su alcune regioni ... centrometeoitaliano.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Sensibile aumento delle nubi con piogge sparse - Sensibile aumento delle nubi con piogge sparse (Fonte Ansa) - blitzquotidiano.it

Meteo weekend: maltempo e neve in arrivo su diverse regioni d’Italia - Nuvole e deboli piogge al Nord, soleggiato nel resto d'Italia. meteo.it

METEO: IRRUZIONE ARTICA IN AZIONE, MA POSSIBILI OCCASIONI NEVOSE SULL'ITALIA ENTRO LA BEFANA

Il clima in Italia si fa sempre più mite: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/4e5ad8vh facebook

Il #Meteo di oggi #14gennaio #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.