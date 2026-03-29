Durante questa settimana, le chiese della diocesi iniziano le celebrazioni della Settimana Santa, con riti e preghiere che coinvolgono i fedeli. Oggi alle 10 si terrà una delle prime manifestazioni religiose in preparazione alla Pasqua, segnando l'inizio di una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni.

In avvicinamento della Pasqua la diocesi apre le celebrazioni della Settimana Santa. Intanto oggi alle 10.45 il consueto raduno dei fedeli in piazza IV Novembre per la preghiera e la benedizione dei ramoscelli d’ulivo per poi, in processione, fare ingresso in cattedrale per la celebrazione eucaristica con il racconto della Passione. L’ arcivescovo Ivan Maffeis, durante la Settimana Santa, visiterà i luoghi in cui si vive ogni giorno la Passione incarnata nei volti dei sofferenti nel corpo e nello spirito. Si recherà all’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” lunedì alle 17.30, dove celebrerà l’Eucaristia per malati e loro familiari, operatori sanitari e volontari, e al Carcere a Capanne, giovedì mattina 2 aprile, per la messa con il rito della lavanda dei piedi ad un gruppo di detenute e detenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimana Santa tra riti e preghiere. I fedeli si preparano alla Pasqua

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