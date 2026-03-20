Meteo Pasqua e Pasquetta 2026 tanta incertezza | le previsioni

Con l’arrivo di aprile, gli italiani si preparano a festeggiare Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono rispettivamente il 5 e il 6 aprile. Tuttavia, le previsioni meteo per quei giorni sono ancora incerte, e molti cercano di capire come potrebbe influenzare i piani di viaggio, le escursioni e i pranzi all’aria aperta. Le condizioni climatiche restano ancora da definire, creando molta attesa tra la popolazione.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, fissata quest’anno il 5 aprile, e del lunedì dell’Angelo del giorno successivo, cresce l’attenzione degli italiani verso le previsioni meteo, elemento ormai decisivo per organizzare viaggi, gite fuori porta e tradizionali picnic. Come spesso accade in primavera, però, il quadro atmosferico si presenta tutt’altro che definito, lasciando spazio a una certa incertezza che accompagna chi sta già programmando le festività. Le prime elaborazioni disponibili per l’inizio di aprile 2026 raccontano infatti di uno scenario lontano dalla stabilità. Secondo gli esperti di Meteored Italia, si profila una fase atmosferica particolarmente dinamica, destinata a prendere forma già nella seconda metà di marzo e a proseguire almeno fino alla prima decade del mese successivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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