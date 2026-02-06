Previsioni meteo | i meteorologi prognosticano condizioni instabili per la prossima settimana

La giornata in Sardegna si apre con condizioni di tempo molto variabile. Le previsioni dell’Arpas Sardegna segnalano cieli nuvolosi e qualche rovescio sparso, soprattutto nelle zone interne. Nel resto dell’isola, il sole fa capolino tra le nuvole, ma il rischio di pioggia resta alto nel corso della settimana.

**Meteo instabile per la Sardegna: previsioni dell’Arpas Sardegna indicano cielo nuvoloso con precipitazioni isolate** Nel corso della giornata di oggi, 6 febbraio 2026, il tempo in Sardegna si presenta instabile, con cieli nuvolosi e schiarite anche ampie nei settori orientali, e precipitazioni isolate, spesso con carattere di rovescio, soprattutto nelle aree interne. Secondo le previsioni fornite dall’agenzia Arpas Sardegna, l’atmosfera sarà condizionata da forti venti provenienti da Ovest lungo le coste e i crinali montani, con un graduale attenuazione nel pomeriggio. Le temperature, minime in aumento e maxime stazionarie, saranno condizionate da condizioni atmosferiche particolarmente dinamiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le previsioni meteo per l'Italia dalla settimana 15 al 21 dicembre 2025 segnalano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, caratterizzato da un calo delle temperature, piogge diffuse e nevicate a quote più basse, soprattutto al Nord e al Centro.

