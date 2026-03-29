Da lunedì a venerdì gli studenti delle superiori frequenteranno regolarmente le lezioni, in seguito alla decisione di adottare una settimana scolastica più compatta. La proposta di introdurre una settimana corta è stata presentata e discussa nelle ultime settimane, con alcuni rappresentanti che hanno partecipato a incontri dedicati alla riorganizzazione degli orari scolastici. Le nuove disposizioni sono state approvate dalle autorità competenti e entreranno in vigore a partire dalla prossima settimana.

Sui banchi di scuola dal lunedì al venerdì. La proposta della settimana corta negli istituti superiori del territorio arriva dalla Provincia, che nei giorni scorso ha incontrato i dirigenti scolastici: "Promuoviamo, non decidiamo, sempre nel pieno rispetto dell’ autonomia intoccabile degli istituti e delle loro specificità", spiegano il presidente Giuseppe Paolini e il consigliere con delega alla Programmazione scolastica Oriano Giovanelli, che hanno preso parte al vertice coi presidi insieme alla responsabile dell’Ufficio programmazione rete scolastica Patrizia Paoloni e alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Settimana corta alle superiori. Paolini e Giovanelli in campo: "A scuola da lunedì a venerdì"

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