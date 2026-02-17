Superiori plebiscito dei presidi marchigiani per la settimana corta | Cambierà la scuola Resta il nodo del trasporto pubblico

I presidi marchigiani hanno deciso di sostenere la settimana corta, perché credono che questa modifica possa rivoluzionare il modo di insegnare. Durante un incontro, hanno espresso un sostegno unanime alla proposta, sottolineando i benefici per studenti e docenti. Tuttavia, il problema dei trasporti pubblici rimane aperto e crea incertezza sulla fattibilità della sperimentazione. La discussione si anima anche tra gli studenti, che chiedono chiarimenti su come si organizzeranno gli spostamenti.

ANCONA Settimana corta sì, settimana corta no. Il tema, quando si è incominciato a discutere di introdurre la sperimentazione in alcune scuole superiori della regione, ha sempre fatto molto discutere. Il funzionamento è semplice: gli alunni vanno a scuola dal lunedì al venerdì e riposano di sabato e domenica. Le ore che avrebbero dovuto fare durante la giornata di sabato vengono recuperate, allungando leggermente le altre giornate scolastiche e ogni istituto è libero di decidere come farlo. Qualcuno prevede dei veri e propri rientri, altri allungano solo alcune giornate e riducono la lunghezza dei blocchi di lezione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Il Ministero dell'Istruzione ha deciso di introdurre la settimana corta nelle scuole superiori, a causa delle richieste di studenti e genitori.

