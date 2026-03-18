A Gualdo Tadino si svolge un Open Day dedicato ai giovani interessati al servizio civile. Il Comune invita i ragazzi del territorio a scoprire le opportunità offerte dal bando per il servizio civile, che consente di partecipare a un’esperienza di formazione e di impegno diretto nella comunità locale. L’evento mira a informare e coinvolgere i giovani in questa possibilità.

GUALDO TADINO – Il Comune offre ai giovani del territorio l’opportunità di vivere un’importante esperienza di formazione e di servizio alla comunità nel contesto delle opzioni previste dal bando per il servizio civile. Per presentare il progetto e fornire informazioni utili ai ragazzi interessati, l’amministrazione comunale organizza un open day giovedì 26 marzo, dalle 15.30 alle 17,30, nella sede del municipio. Il servizio civile, considerato esperienza di grande valore formativo e civile, consente ai giovani di acquisire competenze utili anche per il futuro ingresso nel mondo del lavoro. Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per 12 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servizio civile per i giovani. Open Day a Gualdo Tadino

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