A Sesto nasce uno sportello dedicato alle famiglie. Si chiama ‘Impronte - Punto famiglie’ ed è stato attivato dalla Società della Salute fiorentina Nord Ovest. Offre più aiuti e servizi concreti per chi ha bisogno di supporto nelle questioni quotidiane.

Un nuovo strumento, con svariate sfaccettature e obiettivi, a disposizione delle famiglie. Anche a Sesto è ora attivo lo sportello ’Impronte - Punto famiglie’, un servizio coordinato dalla Società della Salute fiorentina Nord Ovest. L’obiettivo è offrire un supporto a tutti i membri dei nuclei familiari, sia direttamente che indirizzandoli verso altri servizi territoriali. Lo sportello Impronte opera nei locali della sede Auser (via Pasolini 105) ed è aperto tutti i giovedì dalle 14 alle 18 (informazioni: [email protected] - 3534801984). Si tratta di una novità per il territorio sestese mentre il servizio era già presente in altri Comuni della cintura fiorentina e della stessa Sds Nord Ovest, Calenzano, Campi e Scandicci: "Con questo nuovo sportello - sottolinea l’assessora al Sociale del Comune di Sesto Fiorentino e presidente della Sds Nord Ovest Camilla Sanquerin - si arricchisce l’offerta di servizi rivolti alle famiglie, strumenti utilissimi per offrire supporto in un momento di difficoltà e per orientare all’interno dei tanti servizi attivi nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più aiuti e servizi per le famiglie. Nasce lo sportello di supporto

Approfondimenti su Impronte Punto famiglie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Avola. Il Comune apre lo Sportello di Ascolto per le Dipendenze: presidio di speranza e prevenzione

Ultime notizie su Impronte Punto famiglie

Argomenti discussi: Più aiuti e servizi per le famiglie. Nasce lo sportello di supporto; VERBANIA SOSTIENE I FRAGILI: TRE MISURE PERCHE' NESSUNO RESTI INDIETRO / Avvisi; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Un anno di tagli USAID: MSF testimone delle conseguenze devastanti.

Scuola e servizi. Più aiuti per le famiglieL’Amministrazione comunale di Cortona ha approvato una nuova delibera che amplia le agevolazioni economiche per la refezione e il trasporto scolastico, andando incontro alle esigenze delle famiglie ... lanazione.it

Bonus e aiuti 2026: quali sono davvero disponibili, a chi spettano e cosa cambiaBonus 2026 per famiglie e Isee basso: tutte le novità su agevolazioni per energia, casa, figli e materiale scolastico. Scopri quali aiuti restano e cosa cambia davvero. nostrofiglio.it

SOLIDARIETA' - L’iniziativa nasce a seguito della richiesta di aiuti alimentari e beni di prima necessità pervenuta il 5 gennaio scorso dal contingente dei Carabinieri Msu – Kfor, impegnato nella missione internazionale nei Balcani - facebook.com facebook

Nasce in Cina il cervello dei robot: così gli umanoidi agiscono senza aiuti x.com