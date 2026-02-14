Serie D | Piacenza a Sasso Marconi sfida cruciale per riaccendere la classifica e inseguire il vertice

Il Piacenza Calcio si prepara a giocare a Sasso Marconi, perché ha bisogno di risollevarsi dopo una serie di risultati deludenti. Domenica alle 14.30, la squadra biancorossa scende in campo in trasferta contro il Sasso Marconi, con l’obiettivo di spezzare la crisi e tornare a muovere la classifica.

Piacenza a Sasso Marconi, la Serie D cerca una reazione immediata. Domenica alle 14.30, il Piacenza Calcio affronta una trasferta cruciale sul campo del Sasso Marconi, nel tentativo di invertire una tendenza negativa che rischia di compromettere le ambizioni di classifica nel campionato di Serie D. Reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Francesco Franzini è chiamata a una prestazione convincente per ritrovare fiducia e allontanarsi dalla zona critica della classifica. Un momento delicato in classifica. Le ultime due uscite negative, contro Sangiuliano e Pistoia, hanno complicato la situazione in classifica per il Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

La partita tra Brescia e Varese si gioca sabato 14 febbraio alle 18:15 all’Itelyum Arena di Masnago, dopo che la Germani Brescia ha vinto quattro delle ultime cinque sfide.

Il Futura Ceparana si prepara a sfidare il Volare Arenzano in una partita decisiva per la classifica.

Piacenza sconfitto di misura a Pistoia: la vetta si allontanaSERIE D - 22^ GIORNATA PISTOIESE - PIACENZA 1-0 (71' Rizq) E’ una rete di Rizq a venti minuti dal termine a decidere il big match tra Pistoiese e ... piacenzasera.it

Serie D - Una distrazione costa al Piacenza la sconfitta contro la Pistoiese e anche l'addio al campionatoOra per i biancorossi si fa davvero dura perché il Lentigione perde, ma il Desenzano vince e sale in vetta andando a +7 dal Piace che scivola al quinto posto, superato anche dalla Pro Sesto. Decisiva ... sportpiacenza.it

SMC Verso Sasso Marconi. vs Piacenza Calcio Al Carbonchi arriva il Piacenza , 42 punti, a meno 8 dalla vetta , reduce dallo stop interno al Garilli contro il San Giuliano City. Per i gialloblu' di Mister Farneti un compito sicuramente difficile ma non impossibil facebook