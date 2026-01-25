Nella passata stagione il Tau superò il Prato: sia ad Altopascio che in terra laniera; e, in questa stagione, ha vinto all’andata. L’obiettivo, oggi alle 14.30, è cercare ancora un successo contro una squadra blasonata (anche in "B" nel 1964 e con giocatori storici che hanno indossato il biancazzurro come Boninsegna e Christian Vieri) e che ha appena esonerato l’"ex" Venturi. Sulla panchina pratese si è seduto Alessandro Dal Canto, tecnico di richiamo. Ma Meucci e compagni hanno dalla loro parte la tranquillità dei 43 punti e il secondo posto solitario. Gli amaranto sarebbero primi in tre dei nove gironi dell’intera serie "D" ("B", "H" e "I"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie "D" - Girone "E". Tau, derby delicato a Prato

Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Tau, derby con il Camaiore

Serie "D" - Girone "E": il derby. I sogni del Tau spenti dalla traversaNel match del Girone E della Serie D, il derby tra Tau Altopascio e Siena termina con un risultato di 0-0.

