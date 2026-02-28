Serie A3 le forti Domotek e Gioia del Colle scendono in campo | sarà duello colpo su colpo

Nella serie A3, Domotek e Gioia del Colle si sfidano in un confronto che promette grande spettacolo. Entrambe le squadre avevano rafforzato i propri roster durante il mercato, puntando a dominare il campionato. Il match tra queste due formazioni è uno dei più attesi della stagione, con i tifosi pronti a seguire ogni punto in un duello che si preannuncia intenso e combattuto.

Big match assoluto. Durante il volley mercato, a roster acquisiti, per tutti Gioia del Colle e la Domotek erano a pieno titolo le squadre da battere.Oggi, quando mancano solamente due gare al termine della stagione regolare, gli amaranto sono in vetta a 41 punti, i pugliesi terzi, in piena quota. Serie A3, aria da big match al PalaCalafiore: partitissima tra Domotek e Gioia del Colle Serie A3: Domotek Reggio Calabria allunga sulla vetta, Castellana Grotte faticano ma vincono. Gioia del Colle insidia.La Domotek Volley Reggio Calabria consolida il proprio primato in Serie A3, distanziando ulteriormente una Castellana Grotte che, pur vincendo,... Fischio d'inizio domenica 1 marzo alle ore 18 al Palacapurso. Arbitrano i signori Galteri e Gasparro. Diretta sul canale YouTube di LegaVolley