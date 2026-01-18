Serie A3 Castellana non punge e Domotek Volley regna | Reggio conquista il big match

La Domotek Volley Reggio Calabria si impone nel big match di Serie A3 contro Castellana, dimostrando una prova solida e determinata. Sin dall’inizio, con un atteggiamento aggressivo e reattivo, la squadra ha gestito con maturità la partita, consolidando la propria leadership in campionato. Una vittoria che conferma la crescita e la solidità del team in una sfida importante, senza eccessi ma con concretezza e attenzione ai dettagli.

Prova eccelsa, maiuscola e vincente per la Domotek Volley Reggio Calabria. Sin dal primo set, con atteggiamento aggressivo, pronto e reattivo, complice la posta in palio, senza emozioni ma emozionando.Operazione sorpasso riuscita, in grande stile per i pallavolisti di Mister Polimeni che siglano.

Netto 0-3 a Castellana Grotte, crescita evidente del gruppo di Polimeni e messaggio chiaro al campionato di Serie A3 Credem

