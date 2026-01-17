Rugby Serie A Elite | Viadana batte le Fiamme Oro e balza per ora in vetta Ai Lyons lo spareggio salvezza

Nella ottava giornata della Serie A Elite di rugby, Viadana conquista la vetta battendo le Fiamme Oro, mentre i Lyons Piacenza affrontano lo spareggio salvezza contro Colorno. Sono state disputate cinque partite, con le sfide tra Colorno e Lyons e tra Viadana e Fiamme Oro tra le più significative della giornata, evidenziando le dinamiche di classifica e le sfide cruciali per la stagione.

Si sono disputati oggi tre anticipi della ottava giornata del massimo campionato italiano di rugby e due erano le sfide più interessanti – quella in chiave salvezza tra il Colorno e i Lyons Piacenza – e quella per la lotta playoff tra il Viadana e le Fiamme Oro. Ecco come è andata. A Colorno i Lyons di Piacenza centrano una vittoria esterna fondamentale (14-24) nello scontro diretto, costruita soprattutto in un primo tempo di grande concretezza e resa ancor più preziosa dall’inferiorità numerica dei padroni di casa dal 30’, per il rosso a Butturini. Dopo il botta e risposta iniziale, Piacenza prende il largo con la doppietta di Bottacci e, nonostante il tentativo di rientro emiliano a inizio ripresa, chiude i conti nel finale con Pasini. 🔗 Leggi su Oasport.it

