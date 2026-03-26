Nel secondo appuntamento serale di Amici 25, andato in onda il 28 marzo 2026, si è conclusa la fase di eliminazione con la partenza di Simone. La puntata ha visto inoltre confrontarsi due cantanti al ballottaggio finale, decretando chi tra loro avrà accesso alla fase successiva del programma. La serata ha mantenuto un ritmo serrato, con esibizioni e votazioni da parte della giuria e del pubblico.

Il serale di Amici 25 entra nel vivo e la seconda puntata del 28 marzo 2026 alza subito il livello della competizione. Dopo una prima puntata che ha portato all'eliminazione di Opi, Michele e Antonio, arrivano altre eliminazioni pesanti tra gli allievi del talent show di Maria De Filippi. Un ballerino deve abbandonare definitivamente lo studio, mentre due cantanti si contendono la permanenza con il ballottaggio finale. La seconda puntata del serale di Amici 25 del 28 marzo 2028 parte con momento più intimo, dedicato a Gino Paoli. Subito dopo si entra nella gara vera, tra manche e guanti di sfida che accendono il clima in studio. Il primo ad essere eliminato è Simone, ballerino della squadra Peparini-Cuccarini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, anticipazioni seconda puntata serale 28 marzo 2026: Simone eliminato, chi sono le due cantanti al ballottaggio finale?

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