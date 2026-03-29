Nella seconda puntata di Amici 2026 andata in onda il 28 marzo, si sono verificati numerosi battibecchi tra i professori, che spesso hanno preso il centro dell'attenzione rispetto agli studenti. Durante il serale si sono anche registrate discussioni riguardanti le esibizioni di alcuni concorrenti, mentre la conduttrice ha scelto di intervenire per salvare tutti i partecipanti.

Siamo solo alla seconda puntata, ma il copione di Amici è già scritto da tempo. I Professori, tutti e non solo Alessandra Celentano, rubano spesso la scena ai ragazzi. Se da un lato la competizione tra le squadre è al centro del programma, dall’altro il rischio è che il talento passi in secondo piano rispetto ai toni esasperati talvolta francamente ingiustificati. Nella puntata del 28 marzo, gli animi si sono scaldati oltremodo, specialmente durante i guanti di sfida, trasformando il palco in un’arena di discussioni infinite che hanno tolto preziosi minuti alle esibizioni dei protagonisti assoluti: gli allievi. Ma com’è andata la serata? Ecco il nostro pagellone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale di Amici 2026, pagelle del 28 marzo: troppi battibecchi (1), l’assurdità di Pattinson e Zendaya (5), Maria salva tutti (9)

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