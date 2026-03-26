Durante la seconda puntata del Serale di Amici, la conduttrice ha invitato sul palco due ospiti internazionali: un'attrice nota per ruoli in film di grande successo e un attore protagonista di numerosi blockbuster. La presenza di queste star si aggiunge alle tradizionali esibizioni del programma, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La puntata ha visto anche un confronto diretto con una celebre trasmissione televisiva di musica.

Maria De Filippi ha spesso stupito il proprio pubblico nel corso degli anni. Non è nuova a ospitare delle grandi star internazionali e per la seconda puntata del Serale di Amici ha fatto proprio questo. Il suo talent è diventato parte integrante del press tour del film The Drama. Ciò vuol dire che nello studio Mediaset metteranno piede Zendaya e Robert Pattinson. Sfida con Milly Carlucci. Ancora una volta si ritrovano Maria De Filippi e Milly Carlucci a sfidarsi per lo scettro degli ascolti del sabato sera. Sono entrambe amatissime e il pubblico si ritrova a prendere una scelta sofferta. Considerando i due format proposti, è facile pensare come il talent possa attrarre maggiormente un pubblico giovane. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici, Zendaya e Robert Pattinson al Serale: Maria De Filippi sfida Canzonissima

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