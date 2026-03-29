Nella seconda serata del Serale di Amici 25 è stata comunicata una sola eliminazione, suscitando alcune polemiche tra i partecipanti e il pubblico. Durante la puntata, è stata anche evidenziata una discussione tra i giudici, con un’osservazione particolarmente criticata nei confronti di uno dei concorrenti. La puntata ha visto anche l’intervento di un giudice che ha espresso un commento ritenuto controverso.

Roma, 28 marzo 2026 – Una sola eliminazione nella seconda puntata del Serale di Amici 25. Dopo la tripla eliminazione shock della puntata di sabato 21 marzo – a lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi erano stati i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio -, un solo concorrente ha dovuto abbandonare il programma in quella di sabato 28 marzo. Serata che si è aperta con una coreografia omaggio a Gino Paoli. Il Premio Enel di 10mila euro di questa puntata è andato ad Alessio. Nella scorsa puntata era stato attribuito a Nicola. I giudici. Gli ospiti. Le squadre. Le sfide della seconda puntata. Gli eliminati. I giudici. Durante la puntata di sabato 28 marzo, abbiamo visto una migliore amalgama fra tre dei quattro giudici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Serale Amici 25, eliminati e polemiche della seconda puntata. Altra bestialità di Anna Pettinelli

Articoli correlati

Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemicheIl Serale di Amici 25 si avvicina e crescono le polemiche con scelte dei professori che fanno discutere.

Leggi anche: Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo: due allievi al serale, Anna Pettinelli fa muro!

Contenuti utili per approfondire Serale Amici

Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni della prima puntata del serale: ecco chi è stato eliminato; Amici 25, riassunto ed eliminati prima puntata del Serale. Scontro Pettinelli-D'Alessio: Io i dischi li faccio, Annalisa ospite; Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen torna e trionfa, doppia eliminazione e scontro durissimo tra Celentano ed Emanuel Lo; Amici 25, anticipazioni prima puntata del serale: due alunni eliminati e due al ballottaggio.

REGISTRAZIONE AMICI 25 SERALE 2026 | Anticipazioni ed eliminati 28 marzo: Belen e Argentero ospitiOggi 26 marzo si registra la seconda puntata di Amici 25 Serale 2026: chi saranno gli eliminati? Ecco tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net

Eliminati secondo Serale Amici 25, chi sono? | I due nomi fuori e la polemica del webChi sono gli eliminati di Amici 25 di oggi 28 marzo 2026: doppio addio che scatena la polemica del pubblico del talent ... ilsussidiario.net

Amici, Zendaya e Robert Pattinson trasformano il Serale in un palcoscenico hollywoodiano #amici #amici25 #Zendaya #robertpattinson - facebook.com facebook

Iniziano ufficialmente le sfide della seconda puntata del Serale di #Amici25! La squadra Zerbi-Celentano ha conquistato il boccino e ha deciso di sfidare la squadra Cuccarini-Peparini! Chi conquisterà la vittoria x.com