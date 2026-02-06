Amici 25 Anna Pettinelli nega il Serale a Elena Lo scontro e le polemiche

Da dilei.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Serale di Amici 25 si avvicina e tra gli studenti aumentano le tensioni. Anna Pettinelli ha deciso di non far partecipare Elena, scatenando reazioni e polemiche tra i fan e gli altri insegnanti. La situazione si fa sempre più calda mentre i concorrenti aspettano di scoprire cosa riserverà il futuro.

Il Serale di Amici 25 si avvicina e crescono le polemiche con scelte dei professori che fanno discutere. L’ultima riguarda Anna Pettinelli che ha scelto di negare il Serale a Elena, scatenando la sua reazione. Amici 25 verso il Serale. I posti a disposizione per il Serale infatti sono 12, mentre gli allievi attualmente in gara sono 18. Una condizione che, come è logico, ha spinto i professori a prendere posizione, indicando chi vorrebbero avere al Serale e chi invece potrebbe interrompere prima la sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la produzione ha inviato un messaggio agli allievi. 🔗 Leggi su Dilei.it

amici 25 anna pettinelli nega il serale a elena lo scontro e le polemiche

© Dilei.it - Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemiche

Approfondimenti su Amici 25

Amici Serale, solo 12 posti disponibili. Elena discute con Anna Pettinelli e Opi

Questa sera si sono accese le tensioni ad Amici Serale.

Amici 25, Flavia eliminata da Anna Pettinelli: le polemiche | Video Witty Tv

Durante la prima puntata di Amici 25, Flavia è stata eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studio; Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico; Amici 25, Rudy Zerbi difende Riccardo Stimolo e attacca duramente Anna Pettinelli (VIDEO); Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini.

amici 25 anna pettinelliAmici 25, la scelta di Anna Pettinelli in vista del Serale spiazza Elena: Ho scelto Opi rispetto a te (VIDEO)Anna Pettinelli ha fatto la sua scelta ad Amici 25: al momento, tra Gard, Opi ed Elena, la professoressa ha deciso di escludere la cantante dalla fase Serale. msn.com

amici 25 anna pettinelliAnna Pettinelli gela Elena ad Amici 25: Bravissima ma fuori dal serale/ Lei sbotta: Io non cambio per teAnna Pettinelli esclude Elena dal serale di Amici 25, l'allieva chiede un confronto e si sfoga con la prof: Io non mi snaturo per lei! ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.