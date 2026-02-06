amici 25 anna pettinelli nega il serale a elena lo scontro e le polemiche

Il Serale di Amici 25 si avvicina e tra gli studenti aumentano le tensioni. Anna Pettinelli ha deciso di non far partecipare Elena, scatenando reazioni e polemiche tra i fan e gli altri insegnanti. La situazione si fa sempre più calda mentre i concorrenti aspettano di scoprire cosa riserverà il futuro.

Il Serale di Amici 25 si avvicina e crescono le polemiche con scelte dei professori che fanno discutere. L’ultima riguarda Anna Pettinelli che ha scelto di negare il Serale a Elena, scatenando la sua reazione. Amici 25 verso il Serale. I posti a disposizione per il Serale infatti sono 12, mentre gli allievi attualmente in gara sono 18. Una condizione che, come è logico, ha spinto i professori a prendere posizione, indicando chi vorrebbero avere al Serale e chi invece potrebbe interrompere prima la sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la produzione ha inviato un messaggio agli allievi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Questa sera si sono accese le tensioni ad Amici Serale.

Durante la prima puntata di Amici 25, Flavia è stata eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover.

