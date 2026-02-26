Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo | due allievi al serale Anna Pettinelli fa muro!

Nella prima puntata di Amici 25, due allievi sono stati scelti per il serale, mentre Anna Pettinelli si è opposta alla loro partecipazione. La sua posizione ha generato reazioni tra i fan e gli altri protagonisti del talent. La selezione dei concorrenti prosegue, con tensioni che si fanno sempre più evidenti tra i partecipanti e i coach.

Altri due allievi hanno indossato la maglia del serale. La presa di posizione di Anna Pettinelli rischia di creare nuove polemiche e ostacoli per gli allievi. Ecco cosa vedremo domenica prossima. Oggi, 26 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 1 marzo. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi saranno Bresh e Alessio Bernabei. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, ci sarà anche l'attrice Giusy Buscemi per presentare la seconda stagione della fiction Vanina - Un vicequestore a Catania che partirà il prossimo mercoledì 4 marzo su Canale 5. «Non dirò più sì finché non avrò portato i miei allievi al Serale. » Le parole di Anna Pettinelli hanno lasciato il segno durante la registrazione della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, fissata per domenica 1 marzo alle 14 su Canale 5. La professoressa Anna Pettinelli, tra i suoi allievi, escluderebbe Valentina dal Serale e la cantante reagisce così