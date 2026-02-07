Una donna è caduta questa mattina dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio. È finita a terra sbattendo la testa e ora si trova in ospedico. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ancora non si conoscono le sue condizioni. La zona è stata messa in sicurezza, mentre le forze dell’ordine indagano per capire come sia successo.

Una tragedia si è consumata nella mattinata di oggi a Comacchio, una delle gemme più preziose del litorale ferrarese. Una donna di 43 anni è stata trovata senza vita ai piedi della scalinata dei Trepponti, iconico ponte che si staglia sui canali della città lagunare, rinomata meta turistica. L’allarme è stato lanciato da un passante che, intorno alle 7 di sabato 7 febbraio 2026, ha notato il corpo della donna riverso a terra. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, ogni tentativo di rianimarla è risultato vano, lasciando la comunità locale e i visitatori attoniti di fronte a un evento improvviso e doloroso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Trepponti Comacchio

Una donna di 43 anni è morta dopo essere caduta dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio.

A Fregene, un giardiniere è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla scala durante un intervento di potatura.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trepponti Comacchio

Argomenti discussi: ATESSA: CADE DA SCALINATA MENTRE E’ IN BICI, GRAVE 20ENNE.

Cade dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio e sbatte la testa: morta donna di 43 anniTragedia a Comacchio: la scoperta del corpo della donna è stata fatta da un passante che ha lanciato l’allarme. Inutili i tentativi di rianimare la donna da parte dei soccorsi. I carabinieri hanno pot ... ilrestodelcarlino.it

Trinità dei Monti, donna caduta dalla scalinata (ma non avrà il risarcimento): «Doveva stare più attenta»Che la scalinata di Trinità dei Monti sia sconnessa si sa, d’altra parte è un monumento antico sul quale non possono essere eseguiti interventi di manutenzione ordinaria che potrebbero alterarne le ... ilmessaggero.it

La Giunta comunale di Cosenza ha approvato il Documento di Indirizzo alla progettazione per la riqualificazione della Scalinata dei Due Leoni. Ecco quali saranno gli interventi previsti facebook