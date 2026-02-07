Cade dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio e sbatte la testa

Una donna è caduta questa mattina dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio. È finita a terra sbattendo la testa e ora si trova in ospedico. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ancora non si conoscono le sue condizioni. La zona è stata messa in sicurezza, mentre le forze dell’ordine indagano per capire come sia successo.

Una tragedia si è consumata nella mattinata di oggi a Comacchio, una delle gemme più preziose del litorale ferrarese. Una donna di 43 anni è stata trovata senza vita ai piedi della scalinata dei Trepponti, iconico ponte che si staglia sui canali della città lagunare, rinomata meta turistica. L’allarme è stato lanciato da un passante che, intorno alle 7 di sabato 7 febbraio 2026, ha notato il corpo della donna riverso a terra. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, ogni tentativo di rianimarla è risultato vano, lasciando la comunità locale e i visitatori attoniti di fronte a un evento improvviso e doloroso.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

