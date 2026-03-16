Una nuova sede Acli a Clusone un’iniziativa dallo spirito di servizio e fedeltà

Le Acli di Clusone hanno aperto una nuova sede in via San Defendente 66, creando uno spazio dedicato a offrire servizi e supporto ai residenti. L’inaugurazione si è svolta recentemente, segnando un momento importante per l’associazione locale. La sede si propone come punto di riferimento per chi cerca ascolto e assistenza nel comune della Val Seriana.

Clusone. Le Acli del comune della Val Seriana inaugurano la loro nuova casa in via San Defendente 66, un presidio di ascolto, servizi e vicinanza per i cittadini e le cittadine. L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle 14.30 e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. La nuova sede nasce con l’obiettivo di offrire supporto concreto su temi che segnano la vita quotidiana, dal reddito alla previdenza, dal lavoro alla famiglia, dalla casa alla salute. Nella sede Acli di Clusone saranno erogati servizi e supporto in merito a dichiarazione dei redditi, Isee, successioni, partite Iva, contratti d’affitto, servizi assicurativi, consulenze fiscali, pensioni, invalidità, disoccupazione e dimissioni, sostegno al reddito, orientamento professionale e facilitazione digitale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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