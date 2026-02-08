Questa volta gli eventi sportivi si sono confusi con spettacoli di strada e performance artistiche che sembrano più un carnevale che una competizione internazionale. Tra ballerini che si improvvisano coreografi e artisti che portano in scena spettacoli fuori dalle righe, il clima delle Olimpiadi si trasforma in una grande festa senza regole. Lady Gaga, vestita come una fata, si è esibita sulle scale di pietra, lasciando il pubblico senza parole. La voglia di stupire prevale sulla tradizione, e gli organizzatori sembrano aver perso il filo tra sport e spettacolo.

Cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026 (AP PhotoDavid J. Phillip) L’anno liturgico della nostra mania di evasiva grandezza non finisce mai. Alla base l’equivoco della pace sostenibile, inutilmente invocata ogni volta come pegno dell’evento. Lo sport invece è i risultati, la competizione, la simulazione della guerra Per la verità, anche quei ballerini scatenati in coreografie a vanvera nelle péniche sulla Senna, quell’ultima cena di pura blasfemia pop, Lady Gaga truccata da fatina sulle scale di pietra che immettono alle voies sur berge, quel piovigginoso e pomposissimo arrembaggio delle autorità tra il Trocadero e la Tour Eiffel, e più in generale le sfilate dei potenti, re, reucci, principessine, capi di stato, Epstein files e compagnia, non è che mi avessero poi così convinto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sopraffatti dallo spirito olimpico, che barba i grandi eventi

Approfondimenti su Olimpiadi Spirito

Le Olimpiadi sono ufficialmente iniziate e la sensazione è di sollievo.

Questa mattina il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Elena Comerio come nuovo sindaco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Spirito

Argomenti discussi: Sopraffatti dallo spirito olimpico, che barba i grandi eventi.

Sopraffatti dallo spirito olimpico, che barba i grandi eventiL’anno liturgico della nostra mania di evasiva grandezza non finisce mai. Alla base l’equivoco della pace sostenibile, inutilmente invocata ogni volta come pegno dell’evento. Lo sport invece è i risul ... ilfoglio.it

#ParoladiLuce “Nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.” Mc 6,14-29. #impegnodelgiorno Restiamo in ascolto di ciò che lo Spirito Santo vuole dirci attraverso le persone, gli avvenimenti, la nostra coscienza, oppure troviamo il mo facebook