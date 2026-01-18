Perché è stata assolta Monia Bortolotti accusata di aver ucciso i figli neonati | le motivazioni della sentenza

Il 13 novembre, Monia Bortolotti è stata assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi figli neonati, poiché riconosciuta come

Lo scorso 13 novembre Monia Bortolotti è stata assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi figli neonati perché considerata "totalmente incapace di intendere e di volere". Ecco le motivazioni dei giudici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Monia Bortolotti assolta: era stata accusata di aver ucciso i due figli neonati

Leggi anche: Sentenza da brividi. Era accusata di aver ucciso i due figli neonati: assolta Monia Bortolotti. “Incapace di intendere”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Scopri la storia di San Prisca, perché è stata canonizzata, curiosità e celebrazioni nel mondo il 18 gennaio. Leggi l'articolo #SanPrisca - facebook.com facebook