Perché è stata assolta Monia Bortolotti accusata di aver ucciso i figli neonati | le motivazioni della sentenza
Il 13 novembre, Monia Bortolotti è stata assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi figli neonati, poiché riconosciuta come
Lo scorso 13 novembre Monia Bortolotti è stata assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi figli neonati perché considerata "totalmente incapace di intendere e di volere". Ecco le motivazioni dei giudici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
