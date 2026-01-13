Calci e pugni agli infermieri | 31enne semina il panico al pronto soccorso del Poma

Un episodio di violenza si è verificato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, lunedì 12 gennaio. Un uomo, in stato di alterazione per l’abuso di alcol, ha aggredito due infermieri nell’area del triage, creando momenti di tensione e preoccupazione tra il personale e i presenti. La vicenda evidenzia le difficoltà e i rischi legati alla gestione di situazioni di emergenza in ambito sanitario.

Mantova, 13 gennaio 2026 – Momenti di paura al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio, un uomo alterato dall'abuso di sostanze alcoliche, ha aggredito due infermieri nell'area del triage. Aggressione agli infermieri. Un infermiere è stato colpito con un calcio, un altro da un pugno. Entrambi hanno riportato alcuni giorni di prognosi. Grazie all'attivazione del "pulsante rosso" è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Mantova, che ha placato l'esagitato, un giovane senza fissa dimora, di origini russe. Intervento delle Forze dell'Ordine.

