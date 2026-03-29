Sembra una danza nello spazio il fotografo cattura due galassie che lottano e l’immagine è perfetta FOTO

Un fotografo ha scattato un’immagine di due grandi galassie che si stanno fondendo, creando una forma simile a un cuore. I sistemi stellari, chiamati NGC 4038 e NGC 4039, sono stati catturati mentre si avvicinano e si intrecciano nello spazio. La foto mostra i dettagli delle strutture e delle zone di formazione stellare presenti nelle galassie.

Due colossali sistemi stellari, denominati NGC 4038 e NGC 4039, sono stati immortalati mentre si fondono in un abbraccio cosmico che ricorda la forma di un cuore. Lo scatto, realizzato dall’astrofotografo Greg Meyer, mostra le celebri “Galassie Antenne” nel mezzo di una collisione gravitazionale iniziata centinaia di milioni di anni fa. Questo evento astronomico, visibile nella costellazione del Corvo, rappresenta una delle fasi più spettacolari dell’evoluzione dell’universo, dove il caos genera nuova vita sotto forma di migliaia di stelle nascenti. Lo scatto meraviglioso di Greg Meyer (foto di Greg Meyer) Quello che appare come un fermo immagine poetico è in realtà il risultato di una lotta titanica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sembra una danza nello spazio, il fotografo cattura due galassie che lottano e l’immagine è perfetta (FOTO) Articoli correlati Nello spazio scoperta una ‘autostrada’ di galassie che ruota 110 chilometri al secondo. Perché è un passaggio eccezionaleRoma, 17 febbraio 2026 – A volte l’universo sorprende persino chi lo studia ogni giorno. L’aurora boreale vista dallo spazio: l’astronauta giapponese cattura la spettacolare immagineL’astronauta giapponese Kimiya Yui ha filmato dallo spazio una incredibile aurora boreale. Contenuti utili per approfondire Sembra una danza nello spazio il... Discussioni sull' argomento ?Chi si nasconde dietro le coreografie di Rosalía?; Le Spectre de la Rose: storia, personaggi, curiosità e trama; Caserta, spettacolo Peschiera: Qui grande bellezza, emozioni e cultura; Appunti di degustazione: Ristorante Due Colombe di Borgonato di Corte Franca. Trieste, ruba nello spogliatoio di una scuola di danza, 39enne denunciataI carabinieri hanno denunciato per furto aggravato una trentanovenne di Trieste che avrebbe rubato del denaro dall’interno degli spogliatoi di una scuola di danza della città. L’indagine ha preso ... rainews.it «Sembra un cadavere». Uomo nudo e interamente verniciato di bianco in spiaggia a Venezia: scatta l'allarme - facebook.com facebook Sembra Versailles, ma è a 20 minuti da Milano: la villa barocca con 365 finestre e un labirinto settecentesco che quasi nessuno conosce x.com