Nello spazio scoperta una ‘autostrada’ di galassie che ruota 110 chilometri al secondo Perché è un passaggio eccezionale

Lyla Jung, ricercatrice dell’Università di Oxford, ha scoperto un tratto di spazio che si muove a 110 chilometri al secondo, un movimento rapido che ha attirato la sua attenzione. La causa di questa scoperta è una lunga fila di galassie, lunga milioni di anni luce, che si muove compatta e compatta, come se fosse un’unica grande struttura in rotazione. La sua osservazione ha portato alla luce una vera e propria “autostrada” di galassie che attraversa il cosmo.

Roma, 17 febbraio 2026 – A volte l'universo sorprende persino chi lo studia ogni giorno. È successo a Lyla Jung, astronoma dell' Università di Oxford, quando sul suo schermo è comparsa un'immensa catena di galassie che non solo si estendeva per milioni di anni luce, ma sembrava ruotare come un unico corpo. Un'illusione? No. Le analisi successive hanno confermato che si tratta di una delle più grandi strutture rotanti mai identificate. Una struttura enorme a 400 milioni di anni luce dalla Terra. La scoperta, pubblicata su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, riguarda un filamento cosmico situato a circa 400 milioni di anni luce da noi.