L’astronauta giapponese Kimiya Yui ha condiviso un video dell’aurora boreale ripreso dallo spazio. Durante il passaggio sulla stazione spaziale internazionale sopra il Canada e il Nord Europa, si può osservare questa spettacolare manifestazione naturale che avvolge la Terra. La ripresa offre una prospettiva unica e affascinante, evidenziando la bellezza di uno dei fenomeni più suggestivi del nostro pianeta.

L’astronauta giapponese Kimiya Yui ha filmato dallo spazio una incredibile aurora boreale. Nella clip, pubblicata sui suoi social, la stazione spaziale internazionale sta passando sul Canada e sul Nord Europa: il risultato è strabiliante, la Terra sembra avvolta dall’aurora. “Il Sole sapeva che sarei tornato presto – ha scritto Yui su X – quindi si è impegnato al massimo e sono riuscito a catturare un’aurora davvero meravigliosa” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’aurora boreale vista dallo spazio: l’astronauta giapponese cattura la spettacolare immagine

