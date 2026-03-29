Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Selle? C' è il nome della presunta sostituta

Una voce circola in queste ore riguardo alla possibile sostituzione di Selvaggia Lucarelli nel cast di Ballando con le Stelle. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla decisione o sui motivi, né sono stati confermati eventuali nomi della presunta nuova conduttrice. La situazione resta ancora da chiarire e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dai responsabili del programma.

Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle? È la nuova indiscrezione che sta girando in queste ore. Secondo i rumors, infatti, sembra che la storica giurata del programma di punta di Milly Carlucci, che nei sabato sera della stagione televisiva autunnale incolla allo schermo milioni di telespettatori, lascerà lo show. Qualora l'addio di Selvaggia a Ballando fosse confermato, secondo Venza, gli autori di Ballando avrebbero già individuato la sua possibile sostituta. E il nome emerso in questo scenario è quello di Barbara D'Urso, veterana della tv ed ex concorrente della scorsa edizione dello show danzante di Rai1. Non è la prima volta che il nome della regina del “caffeuccio” viene accostato al programma di Milly Carlucci come possibile giurata. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Selle? C'è il nome della presunta sostituta Articoli correlati Leggi anche: Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle: La sostituta fa scalpore Selvaggia Lucarelli lascia Ballando? La presunta offerta milionaria di Mediaset per il GF Vip 2026 (e altri programmi)Secondo quanto riportato da Fanpage, Selvaggia Lucarelli sarebbe al centro di trattative con Mediaset per entrare a far parte del cast del Grande... Tutto quello che riguarda Selvaggia Lucarelli Temi più discussi: Milly Carlucci richiama Selvaggia Lucarelli: A Ballando con le stelle insieme. E non si fida del ‘calo’ di Maria De Filippi; 'Too Hot to Handle: Italia' Si Riaccende Per Una Seconda Stagione Con La Partecipazione Straordinaria Di Selvaggia Lucarelli; Tanti single in un resort, ma niente sesso: Too Hot to Handle è il nuovo reality di Selvaggia Lucarelli; Anche oggi Pulp Podcast non vincerà il Pulitzer - Vale Tutto. Selvaggia Lucarelli al GF Vip infiamma la polemica con Le IenePerché l’arrivo di Selvaggia Lucarelli al GF Vip agita Le Iene L’ingresso stabile di Selvaggia Lucarelli come opinionista al Grande Fratello Vip, in o ... assodigitale.it Selvaggia Lucarelli destabilizza Mediaset, il suo ruolo al Grande Fratello Vip Non va giù alle Iene: perchéSelvaggia Lucarelli ha successo al Grande Fratello Vip, ma Le Iene non la prendono bene: tutte le tensioni e le vecchie ruggini dietro il nuovo ruolo di opinionista. libero.it #GFVip: #IbizaAltea usa parole pesanti verso #BluBarbaraPrezia e #SelvaggiaLucarelli la asfalta Durante la puntata di ieri sera del GFVip Ibiza ha detto che Blu è una gatta morta che sta con le gambe aperte per farsi notare dai ragazzi. Nella puntata precede - facebook.com facebook Referendum, Selvaggia Lucarelli su Meloni: "Ha perso perché si è sopravvalutata, come le capita spesso" la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com