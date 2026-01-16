Selvaggia Lucarelli lascia Ballando? La presunta offerta milionaria di Mediaset per il GF Vip 2026 e altri programmi

Secondo fonti di Fanpage, Selvaggia Lucarelli sarebbe in trattative con Mediaset per partecipare come opinionista al Grande Fratello Vip 2026. La giornalista, nota per il suo stile diretto e indipendente, potrebbe affiancare altri protagonisti del mondo dello spettacolo in un ruolo chiave all’interno del reality. Restano da verificare i dettagli dell’accordo e le eventuali alternative future di Lucarelli nel panorama televisivo italiano.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Selvaggia Lucarelli sarebbe al centro di trattative con Mediaset per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2026, nel ruolo di opinionista. L'indiscrezione parla inoltre di una proposta economicamente molto vantaggiosa, che comprenderebbe un pacchetto di progetti pensati ad hoc per la giornalista. Per quanto riguarda il GFVip, Fanpage riferisce di un cachet di 35mila euro a puntata per affiancare Ilary Blasi nella prossima edizione del reality, che riparte daccapo dopo il Signorini Gate.

