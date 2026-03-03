Sal Da Vinci invitato speciale al matrimonio di Selvaggia Lucarelli | il cantante ha accettato in diretta TV

Sal Da Vinci è stato invitato come ospite speciale al matrimonio di Selvaggia Lucarelli e ha confermato la sua presenza in diretta TV. La notizia ha subito fatto il giro del web, attirando l’attenzione di molti. Il cantante ha accettato l’invito, aggiungendo un tocco musicale a un evento molto seguito. La conferma ufficiale è arrivata durante una trasmissione televisiva.

C’è una promessa che adesso fa il giro del web, e porta la firma di uno degli artisti più amati del momento. Sal Da Vinci sarà il cantante ospite al matrimonio di Selvaggia Lucarelli: lo ha confermato lui stesso, in diretta su Rai Uno, davanti a milioni di telespettatori. La scena si è consumata durante una puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, che ha colto l’occasione per trasformare un salotto televisivo in qualcosa di molto simile a una proposta irrinunciabile.Lucarelli, giornalista e volto noto della giuria di Ballando con le stelle, ha da tempo reso pubblica la sua ammirazione per il cantante napoletano. Era stata tra le prime voci autorevoli a indicarlo come possibile protagonista del Festival di Sanremo, previsione che si è rivelata esatta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

