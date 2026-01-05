Le anticipazioni sul matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli | location e data

Da today.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si preparano a sposarsi. La nota scrittrice e giudice di Ballando, 51 anni, e il giovane chef e blogger di 35 anni, hanno annunciato le future nozze. Di seguito, le anticipazioni sulla possibile location e data delle nozze, che si preannunciano un evento importante per i loro fan e per il mondo dello spettacolo.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli presto sposi. La nota scrittrice e giudice di Ballando, 51 anni, e il fidanzato Lorenzo (35 anni, chef e blogger) convoleranno a nozze. Ancora non è noto quando e dove di preciso ma serpeggiano le prime anticipazioni.

