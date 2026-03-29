Durante la puntata di Domenica In del 29 marzo, si è verificato un momento di imbarazzo tra la conduttrice Mara Venier e l’ospite Serena Grandi, che si trovava in studio con suo figlio. La tensione si è manifestata dopo che Serena Grandi ha raccontato di essere arrivata in hotel con il suo ex, generando un’attenzione particolare tra i presenti.

Attimi di imbarazzo a Domenica In tra la padrona di casa Mara Venier e Serena Grandi, ospite insieme a suo figlio nella puntata del 29 marzo. Un momento di impaccio tra le due veterane della tv, nonché amiche, che, ricordando il passato e i momenti condivisi insieme sono state protagoniste di una piccola gaffe che le ha messe, entrambe, in imbarazzo in diretta tv. “Quando ti vedo ho un ricordo fisso - ha esordito Serena Grandi dopo essere entrata nello studio di Domenica In -. Io e te in un hotel sui Fori Romani”. Fin qui tutto ok. Ma Mara Venier è subito intervenuta per chiarire come erano andati i fatti. Ma ormai, di acqua sotto i ponti ne è passata, Mara è felicemente sposata con Nicola Carraro e quell'amore con Arbore resta solo un ricordo lontano. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - “Sei arrivata in hotel con il mio ex”: imbarazzo tra Mara Venier e Serena Grandi a Domenica In

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