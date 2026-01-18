Domenica In 18 gennaio 2026 | Mara Venier tra musica e grandi ospiti di Sanremo

Domenica 18 gennaio 2026, su Rai1, torna “Domenica In” condotta da Mara Venier, accompagnata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. L’appuntamento, in onda dalle 14.00 alle 17.10, offre un pomeriggio dedicato a musica e ospiti di rilievo, in una cornice di sobria intrattenimento. La trasmissione propone contenuti vari, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso delle tradizioni televisive italiane.

Domenica 18 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, torna "Domenica In", con Mara Venier alla conduzione, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Questa 18ª puntata sarà dedicata alla musica e al Festival di Sanremo, con numerosi artisti che hanno segnato la storia della kermesse. Ospiti musicali e spettacolo. In studio si esibiranno Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich, interpreti dei loro brani più celebri. A commentare aneddoti e ricordi di Sanremo, ci saranno come opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. Il direttore d'orchestra Carlo Ponti Jr.

Domenica In | Anticipazioni 11 Gennaio 2026: ospiti d’eccezione e grandi interviste con Mara Venier

Domenica In torna domenica 11 gennaio 2026, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, a partire dalle 14. La puntata prevede ospiti d’eccezione e interviste esclusive, continuando la tradizione di un appuntamento televisivo consolidato nel tempo. Un’occasione per ascoltare le storie e le opinioni di personaggi noti, in un contesto sobrio e professionale, per tutta la famiglia.

