Domenica In Mara Venier e Rocio? L' sms e l' imbarazzo totale

Da liberoquotidiano.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Domenica In, Mara Venier e Rocio sono finiti al centro di una scena imbarazzante. Durante la puntata, Mara Venier si è ritrovata con lo smartphone in mano, mentre il clima si è fatto teso e un po’ scomodo. La presenza di Rocio ha aggiunto tensione alla trasmissione, trasformando quello che doveva essere un momento di relax in una scena di disagio evidente. Gli spettatori hanno assistito a un episodio che resterà nelle cronache della tv italiana per la sua spontaneità e il suo lato meno glamour.

Il convitato di pietra, ma con lo smartphone in mano. A Domenica In, più che il bello della diretta, va in onda l’imbarazzo. Anzi, il gelo della diretta, per restare in clima di Olimpiadi invernali. Davanti a Mara Venier, nel salotto di Rai 1, si siede Rocio Munoz Morales. Intervista ad alta densità di gossip: la scorsa estate la modella e showgirl spagnola ma ormai italiana d’adozione è stata suo malgrado la protagonista della più mediatica storia di corna dello spettacolo nostrano, quella tra il marito Raoul Bova e la giovane Martina Ceretti. Se n’è parlato per settimane, in un misto di frizzi, lazzi e veleni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

