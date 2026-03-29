Seggiolino auto bambini | normativa sanzioni e come sceglierlo?

Secondo l'articolo 172 del Codice della Strada, i bambini con altezza inferiore a 150 centimetri sono obbligati a usare un sistema di ritenuta omologato e adatto al loro peso e alla loro statura durante i viaggi in auto. La normativa prevede sanzioni in caso di inosservanza e si rivolge a garantire la sicurezza dei più piccoli sui mezzi di trasporto.

L’obbligo di legge. L’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che i bambini di statura inferiore a 150 cm devono viaggiare assicurati a un sistema di ritenuta omologato e adeguato al loro peso e alla loro altezza. L’obbligo si applica su tutti i veicoli privati. Su taxi e NCC è consentito trasportare bambini sotto 1,50 m senza sistema di ritenuta, purché viaggino sul sedile posteriore e accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni (FAQ ACI). Non esiste un limite di età esplicito: il parametro di riferimento è esclusivamente l’altezza. Un bambino che supera i 150 cm prima dei 12 anni può utilizzare la cintura di sicurezza standard. Gruppi i-Size: quale seggiolino per quale altezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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