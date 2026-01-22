Nettuno nasconde la droga sotto un seggiolino per bambini | arrestato 42enne

A Nettuno, i carabinieri di Anzio hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente nella zona, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. Durante un controllo, l’uomo è stato trovato con droga nascosta sotto un seggiolino per bambini. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nel territorio.

Nettuno, 22 gennaio 2026 – I carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato un 42enne romano, residente ad Anzio, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un’attività di controllo della circolazione stradale nel comune di Nettuno, i militari hanno notato un’autovettura effettuare manovre pericolose nel tentativo di eludere il traffico e l’hanno fermata per un controllo. Il conducente ha inizialmente tentato di sottrarsi alle operazioni di identificazione fornendo false generalità ma, grazie al supporto dei colleghi della Centrale Operativa, i carabinieri hanno rapidamente accertato la reale identità del 42enne.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

