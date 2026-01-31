Furto in corso davanti a un’auto con bambina al seggiolino | il ladro interrotto da un gesto inaspettato

Un uomo ha tentato di rubare un’auto parcheggiata vicino alla scuola Bortot di Contea, nel pomeriggio di giovedì. La madre era scesa per prendere la sorellina più piccola all’asilo, lasciando la bambina al seggiolino. Mentre il ladro si avvicinava, è successo qualcosa di inatteso.

Un uomo ha tentato di rubare all’interno di un’auto parcheggiata nel pomeriggio di giovedì, nel vicino al plesso scolastico Bortot di Contea, in provincia di Treviso, mentre la madre della bambina era temporaneamente scesa per recuperare la sorellina più piccola all’asilo. L’auto, lasciata con le portiere chiuse, era rimasta senza sorveglianza per pochi minuti. Durante quel breve intervallo, uno sconosciuto ha aperto la portiera dal lato del passeggero, tentando di portar via due borse poste sul sedile posteriore. La piccola, di circa dieci anni, era rimasta seduta al suo seggiolino, completamente sola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

