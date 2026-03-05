Kimi Antonelli con ambizioni | L’obiettivo è vincere una gara e lottare per il Mondiale

Tra poche ore si svolgeranno le prime sessioni di prove libere del Mondiale di Formula 1 2026 sul circuito di Albert Park, in Australia. Kimi Antonelli ha dichiarato di puntare a vincere almeno una gara e di voler competere per il titolo mondiale. L’evento segna l’inizio ufficiale della stagione, con piloti e team pronti a confrontarsi su una delle piste più iconiche del circus.

Manca ormai sempre meno al primo appuntamento del Mondiale F1 2026. Domani infatti si apriranno le danze sul circuito Alber Park per le prime due sessioni di prove libere di questa stagione, valide per il Gran Premio di Australia. Tanti i punti interrogativi della vigilia, a partire dal nuovo regolamento fino ad arrivare alla competitività delle monoposto. Oggi, durante il consueto media day tenuto nel paddock, i grandi protagonisti sono intervenuti esprimendo le proprie considerazioni sul primo dei ventidue capitoli di questo Mondiale. Tra questi anche Andrea Kimi Antonelli, unico pilota italiano, alla sua seconda stagione in Mercedes. Il giovane bolognese ha tracciato gli obiettivi per questo 2026, rimarcando la volontà di ottenere la prima vittoria in F1.