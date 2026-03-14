Quest'anno in Formula 1 i tifosi si dividono tra sostenere la Ferrari e seguire con interesse il percorso di Kimi Antonelli. La Ferrari, con la sua storia e i suoi piloti, continua a raccogliere numerose preferenze, mentre Antonelli, giovane talento emergente, attira l’attenzione di chi cerca novità e speranze di successo. La domanda che si fanno gli appassionati riguarda quale delle due scelte abbia più chances di emergere in questa stagione.

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© Liberoquotidiano.it - F1, voi quest'anno tifate Ferrari o Kimi Antonelli?

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