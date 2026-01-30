Lo Stadio Olimpico desolatamente vuoto per Lazio-Genoa | le surreali immagini fanno il giro del mondo

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata senza pubblico allo Stadio Olimpico, che si è presentato completamente vuoto. I tifosi della Lazio, compresi quelli della curva, hanno scelto di non partecipare in segno di protesta contro il presidente Lotito. Le immagini di questa giornata insolita stanno facendo il giro del mondo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.