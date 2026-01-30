Lo Stadio Olimpico desolatamente vuoto per Lazio-Genoa | le surreali immagini fanno il giro del mondo
La partita tra Lazio e Genoa si è giocata senza pubblico allo Stadio Olimpico, che si è presentato completamente vuoto. I tifosi della Lazio, compresi quelli della curva, hanno scelto di non partecipare in segno di protesta contro il presidente Lotito. Le immagini di questa giornata insolita stanno facendo il giro del mondo.
Irreale atmosfera per Lazio-Genoa, che si è giocata in uno Stadio Olimpico completamente vuoto: tutti i tifosi di casa, non solo la Curva, hanno disertato la partita in protesta con il presidente Lotito. Immagini desolanti che hanno fatto il giro del mondo, tra ironie e rabbia.🔗 Leggi su Fanpage.it
