Scuole sottomesse | ok al Ramadan i preti invece

In passato, nel consiglio comunale di una grande città, erano presenti consiglieri musulmani aggiunti, chiamati figure «ombra», che non erano eletti, ma avevano comunque diritto di rappresentanza. Recentemente, si è discusso di autorizzare il Ramadan nelle scuole, mentre si sono sollevate polemiche riguardo alla presenza di rappresentanti religiosi cattolici.

Il problema delle grandi narrazioni progressiste è che sulla carta possono perfino sembrare coerenti e attuabili, ma prima o poi, quando sono costrette a scontrarsi con la realtà, prima o poi presentano il conto e comportano conseguenze non sempre di piccolo calibro. A tale proposito c’è un piccolo episodio piuttosto indicativo che riguarda la città di Roma. Nel 2004 l’allora sindaco Walter Veltroni ebbe una idea geniale: far entrare in Campidoglio, oltre ai consiglieri comunali regolarmente eletti, anche dei «consiglieri aggiunti», cioè dei rappresentanti delle comunità extra-comunitarie di Roma che potessero entrare nell’assemblea cittadina anche se senza diritto di voto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Scuole sottomesse: ok al Ramadan, i preti invece... Articoli correlati Leggi anche: Leone difende il celibato dei preti anche dai preti in cerca di «like» Ora gli islamisti vogliono chiudere le scuole a Roma per il RamadanL'offensiva del Partito islamico: "A Roma sarebbe sensato, che cosa aspettiamo?" Chiudere le scuole anche nella Capitale in modo da favorire il...