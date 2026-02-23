ora gli islamisti vogliono chiudere le scuole a roma per il ramadan

MuRo27, il gruppo guidato dall'ex dem Francesco Tieri, propone di chiudere le scuole a Roma durante il Ramadan. La richiesta nasce dall’intenzione di rispettare le pratiche religiose dei musulmani e di facilitare la partecipazione alle celebrazioni. L'associazione sta preparando un dossier con motivazioni e proposte da presentare ai candidati alle prossime elezioni. La proposta suscita discussioni tra amministratori e cittadini sulla gestione delle festività religiose nelle scuole pubbliche.

Chiudere le scuole anche nella Capitale in modo da favorire il ramadan? È questo l'appello di "MuRo27", che sta per Musulmani per Roma 2027, un gruppo capeggiato dall'ex dem Francesco Tieri (foto) e costituitosi in vista delle elezioni che si terranno a Roma il prossimo anno e che ha intenzione di incidere sull'agenda elettorale anche tramite proposte politiche basate sulla religione islamica. Sono proprio loro a scrivere che "per il terzo anno consecutivo a Pioltello (Milano) la Scuola chiude per la festa di fine Ramadan. Come è stato possibile? La presenza islamica a Pioltello è alta e da anni circa il 40% degli studenti si assentavano per questa ricorrenza religiosa, bloccando di fatto le lezioni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: “Vogliono imporre il calendario islamico”. Barricate alla proposta del partito islamico di chiudere le scuole per il Ramadan

Raspadori Roma, i giallorossi spingono e vogliono chiudere entro l’Epifania. Attenzione a quelle due squadre di Serie ARoma spinge per assicurarsi Raspadori prima dell’Epifania, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel breve termine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Gli islamisti intercettati: Meloni cagna. E il loro capo prende di mira pure MattarellaI palestinesi temono che la premier si svegli e scopra i loro traffici. L'imam di Genova: il Colle riceve gli autori del genocidio ... msn.com

Il Giornale. . I complimenti del mondo all’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina; Trump pressa: l’attacco all’Iran è vicino; il partito islamista vuole chiudere le scuole a Roma per il Ramadan - facebook.com facebook

Terzi (Fdi), pieno sostegno a Francia e Germania su dimissioni Albanese (ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Pieno sostegno a Francia e Germania che, a fronte delle vergognose dichiarazioni della Special Rapporteur dell'ONU Albanese che ha definito Israele una 'm x.com