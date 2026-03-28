Screening visivo pediatrico a Casapulla | 30 bambini coinvolti nell’iniziativa gratuita

Nella mattinata di sabato 28 marzo si è tenuto a Casapulla uno screening visivo gratuito rivolto a trenta bambini. L’iniziativa, organizzata da un’associazione locale, ha previsto controlli accurati della vista per i minori partecipanti. L’evento si è svolto senza problemi, con i bambini che sono stati sottoposti alle visite in modo regolare e senza complicazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta con esito positivo, nella mattinata di sabato 28 marzo presso la Casa delle Associazioni di Casapulla, l’iniziativa di screening gratuito della vista rivolta ai bambini dai 3 ai 12 anni, promossa dal Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded in collaborazione con l’ Associazione La Fenice e con il patrocinio del Comune di Casapulla. L’attività ha registrato una partecipazione significativa, con un totale di 30 bambini sottoposti a controllo visivo gratuito. Un dato che conferma la crescente attenzione delle famiglie verso la prevenzione e la salute visiva in età pediatrica, nonché l’efficacia delle iniziative di sensibilizzazione promosse sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Screening visivo pediatrico a Casapulla: 30 bambini coinvolti nell’iniziativa gratuita Articoli correlati San Vito dei Normanni, successo per lo screening visivo gratuito promosso dai LionsSAN VITO DEI NORMANNI - Nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, si è svolta in piazza Giovanni Paolo II a San Vito dei Normanni un’importante... Tumori, prevenzione gratuita in ospedale: visite e screening senza prenotazione per una giornata specialeUna giornata interamente dedicata alla prevenzione, con accesso libero e servizi gratuiti. Tutti gli aggiornamenti su Screening visivo Salute: screening logopedico per oltre 120 bambini a LampedusaOltre 120 bambini della scuola materna di Lampedusa (Agrigento) sono stati coinvolti nello screening logopedico gratuito, organizzato nell'isola delle Pelagie dall'Asp di Palermo. L'iniziativa, che fa ... ansa.it Vediamoci al Nido, ad Ascoli al via il progetto di screening visivoIl progetto, che ha esclusivamente finalità preventive e di orientamento poiché lo screening non sostituisce la visita oculistica ma permette di intercettare eventuali fattori di rischio ... picenooggi.it