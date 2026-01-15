Principio d' incendio in una scuola a Rutigliano | scatta l' intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina, nella scuola elementare Aldo Moro di Rutigliano, si è verificato un principio d'incendio causato da un problema al contatore elettrico. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio e valutare eventuali danni. L'incidente si è risolto senza conseguenze per studenti e personale scolastico, garantendo il regolare svolgimento delle attività.

Un principio di incendio, scaturito da un contatore elettrico, ha fatto scattare questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco nella scuola elementare Aldo Moro di Rutigliano.Il problema e le verificheLa richiesta di intervento è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bari.

