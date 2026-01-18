Incendio nei locali a piano terra di una palazzina intervento dei Vigili del fuoco

Questa mattina, domenica 18 gennaio, alle ore 11, si è sviluppato un incendio nei locali a piano terra di una palazzina in via Cipolleto, a Gubbio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Per fortuna, non si sono registrati feriti. L’intervento ha permesso di limitare i danni e ripristinare la situazione.

Incendio in una palazzina a Gubbio, in località Cipolleto. Questa mattina, domenica 18 gennaio, attorno alle 11.00 i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Cipolleto per un incendio scoppiato nei locali a piano terra di una palazzina di tre piani.La squadra.

Questa mattina, nella scuola elementare Aldo Moro di Rutigliano, si è verificato un principio d'incendio causato da un problema al contatore elettrico. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio e valutare eventuali danni. L'incidente si è risolto senza conseguenze per studenti e personale scolastico, garantendo il regolare svolgimento delle attività.

