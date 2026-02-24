Manerbio scontro violento tra auto e moto | muore centauro di 57 anni

Un grave incidente a Manerbio ha causato la morte di un centauro di 57 anni, coinvolto in una collisione tra auto e moto. La causa dello scontro sembra essere stata una manovra azzardata di un'auto che ha attraversato la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c'era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Manerbio (Brescia), 24 febbraio 2026 – Un altro drammatico incidente stradale ha insanguinato le strade della provincia bresciana nella serata del 23 febbraio. Il sinistro mortale si è verificato a Manerbio nella zona della bassa, spesso teatro di sinistri anche molto gravi: a perdere la vita è stato un motociclista di 57 anni. Scontro in scooter: 62enne in ospedale, caccia al pirata della strada La dinamica. Intorno alle ore 22 lungo la Strada Provinciale 668, nel territorio comunale di Manerbio, uno scontro tra veicoli ha costato la vita ad un centauro. La dinamica dell'impatto è ancora al vaglio delle autorità.