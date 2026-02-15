ACF Arezzo Razzolini replica a Marenco | al Bruno Nespoli termina 1-1

Razzolini ha segnato il gol dell’1-1 contro la Freedom FC, una rete che ha evitato all’ACF Arezzo una sconfitta nel match di domenica. La partita si è giocata allo stadio “Bruno Nespoli” e ha visto le squadre affrontarsi con determinazione, con il capitano amaranto che ha risposto prontamente al vantaggio iniziale delle avversarie. La sua rete al secondo tempo ha mantenuto viva la speranza di un risultato positivo.

ACF Arezzo impatta 1-1 contro Freedom FC nella diciassettesima giornata di campionato. Allo stadio "Bruno Nespoli", le amaranto rispondono al vantaggio iniziale delle piemontesi con il gol del capitano Razzolini, conquistando un punto prezioso al termine di una gara combattuta. Le ospiti partono meglio e trovano il vantaggio al 7': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Marenco è la più lesta a insaccare per lo 0-1. L'Arezzo però non si lascia intimidire e reagisce con determinazione, costruendo diverse occasioni già nella prima frazione. Al 25' arriva il meritato pareggio: sugli sviluppi di un corner battuto da Mariani, Razzolini svetta di testa e firma l'1-1.