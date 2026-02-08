L’ACF Arezzo torna a giocare davanti ai suoi tifosi al Bruno Nespoli e cerca punti contro il Cesena, una squadra forte che lotta nelle prime posizioni. La partita si mette subito in salita: Tuteri segna il gol del vantaggio, ma non basta. Alla fine, il Cesena passa in vantaggio e porta a casa i tre punti. I padroni di casa provano a reagire, ma non riescono a trovare il pareggio. La sfida si conclude con una sconfitta amara per l’Arezzo.

L’ ACF Arezzo torna in campo allo stadio Bruno Nespoli per la sedicesima giornata di campionato, affrontando il Cesena, formazione che occupa le zone alte della classifica. Nonostante una buona reazione nella ripresa e la rete di Tuteri, le amaranto escono sconfitte con il punteggio di 3-1. Primo tempo L’avvio è equilibrato, ma al 16’ è il Cesena a sbloccare il risultato: Ciabini viene lanciata in profondità e supera Di Nallo con precisione. Le ospiti prendono fiducia e al 28’ raddoppiano in contropiede con Calegari, abile a vincere il duello individuale e a firmare lo 0-2. L’Arezzo prova a reagire affidandosi soprattutto ai cross dalle fasce: Bossi e Blasoni vanno vicine al gol di testa, senza però trovare la porta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ACF Arezzo, il gol di Tuteri non basta: al Bruno Nespoli passa il Cesena

