Due cani sono stati salvati dai vigili del fuoco in una zona vicino a Sesto al Reghena. I pompieri del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti in località Bagnarola dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso per un animale rimasto intrappolato in un canale. I cani rischiavano di annegare e sono stati recuperati in sicurezza.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti in località Bagnarola, nel territorio comunale di Sesto al Reghena, per il soccorso di un cane rimasto bloccato in un canale.L’allarme è stato lanciato da una passante che, dopo aver notato un cane guaire nei pressi del corso d’acqua, si è avvicinata scoprendo un secondo animale intrappolato nell’acqua, al centro del canale.Giunti sul posto, i soccorritori hanno raggiunto il cane in difficoltà e lo hanno tratto in salvo, portandolo all’asciutto e avvolgendolo in un telo termico per proteggerlo dal freddo.Successivamente, entrambi i cani sono stati affidati alle cure del personale dell’ambulanza veterinaria, il cui intervento era stato richiesto dagli stessi Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Scivolano nel canale e rischiano di annegare: due cani salvati dai pompieri

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