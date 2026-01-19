Scivolano in quota per decine di metri sulla neve e restano bloccati due giovani salvati dal soccorso alpino VIDEO

Due giovani di 26 anni sono stati soccorsi dal soccorso alpino nel Parco Sirente-Velino, dopo essere rimasti bloccati su un canale innevato del Monte Ocre. L’intervento si è reso necessario dopo che gli escursionisti sono scivolati in quota e non sono più riusciti a proseguire. L’intervento del personale specializzato ha permesso di mettere in sicurezza i soccorritori e i giovani, garantendo il loro ritorno in sicurezza.

Intervento del soccorso alpino e speleologico Abruzzo su uno dei canali innevati del Monte Ocre, all’interno del Parco naturale regionale Sirente-Velino, per soccorrere due escursionisti di 26 anni, originari di Roma.L'intervento complesso si è concluso intorno alle ore 21 di domenica 18 gennaio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Etna, due fratelli palermitani in pericolo fra neve e buio: salvati dal soccorso alpino

